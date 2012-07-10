Американцы назвали Моргана Фримена иконой кино

Самая престижная награда года "Народный выбор" (People's Choice Awards) в номинации "икона кино" ушла в среду вечером к ветерану Голливуда чернокожему Моргану Фримену, сообщает корреспондент РИА Новости. Узнав, что я впервые в жизни номинирован на титул "икона кино", я решил посмотреть, что такое "икона". Оказалось, что это такой значок на рабочей панели компьютера, - начал свою речь 74-летний актер с безупречной репутацией. Наступивший год станет урожайным на награды для Фримена - Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила, что актер стал обладателем почётной премии Сесиля Де Милля, которую он получит через несколько дней на 69-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". В прошлом году он был удостоен высшей награды Американского института киноискусства за пожизненный вклад в кинематограф. Фримен снялся в великом множестве фильмов, в том числе "Темный рыцарь", "Семь", "Столкновение с бездной", "Брюс Всемогущий", "Шофер мисс Дэйзи". Среди недавних отмеченных критикой и публикой киноработ Фримена - роль Нельсона Манделы в ленте "Непокоренный" (Invictus), снятом Клинтом Иствудом. А за роль второго плана в картине "Девушка на миллион долларов" (2005 год) артист был удостоен "Оскара". Он воплотил на экране самых различных персонажей - от заключенного до президента, от сыщика до бога, став любимцем публики, как правило, за роли второго плана. На титул претендовали достойные соперники - Харрисон Форд, Джордж Клуни, Роберт де Ниро и Том Хэнкс. Голливудские звезды Эмма Стоун и уже практически бессменный в этой категории Джонни Депп стали любимыми артистами 2012 года. На звание американского "народного артиста" 2012 года были также номинированы Хью Джекман, Роберт Пэттинсон, Дэниел Рэдклифф и Райан Рейнольдс. Среди актрис публика выделила Энн Хэтэуэй, Джулию Робертс, Пенелопу Крус, Риз Уизерспун. Комиками года американцы признали Лию Мишель и Нила Патрика Харриса. Последний перед выходом на сцену поцеловал своего супруга и заявил, что в машине на стоянке их ожидают усыновленные близнецы. "Народный выбор" - единственная в шоу-бизнесе США награда, лауреаты которой определяются общенациональным голосованием. Зрители голосуют за самый полюбившийся фильм в различных жанрах, а также лучших актеров Фото madamenoire.com