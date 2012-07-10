Сына Дарьи Донцовой могут посадить на 7 лет

Сына писательницы Дарьи Донцовой все-таки хотят посадить в тюрьму. Виной тому неприятный инцидент, который произошел с парнем еще полгода назад. Напомним, что инцидент произошел полгода назад у столичного ночного клуба. Тогда во время дорожного инцидента один из автомобилистов открыл стрельбу по водителю Мереседеса. В хулиганстве заподозрили Аркадия Васильева - сына автора популярных иронических детективов Дарьи Донцовой. Следствие длилось полгода и лишь на днях дело было передано в суд. По данным следователей, вина сына писательницы установлена полностью: именно он открыл стрельбу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После случившегося он уехал на своем автомобиле BMW, но водитель обстрелянного Мерседеса успел записать номер удалявшейся машины и на следующий день подал заявление в полицию. Суд состоится уже на днях. По данным следствия, хулигану светит до 7 лет лишения свободы. Сам он на телефонные звонки не отвечает, а писательница Дарья Донцова дает следующие комментарии: "Если сын виновен - ответит по закону. До состоявшегося суда никто не может называть его виновным, больше никаких заявлений для прессы". Фото peoples.ru