Чавес назвал себя "абсолютно свободным" от рака

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что полностью оправился от рака и готов вернуться на улицы для проведения предвыборной кампании перед президентскими выборами в октябре. Об этом сообщает АР 10 июля. "Свободный, свободный, совершенно свободный", - заявил Чавес журналистам, когда его спросили, вылечился ли он от болезни, которая поразила в прошлом году. 57-летнему лидер социалистов, который возглавляет Венесуэлу с 1999 года, впервые диагностировали рак в тазовой области в середине прошлого года. В конце 2011 года он ошибочно заявил, что вылечился от болезни, но в феврале 2012 года у него случился рецидив. Тем не менее, после трех операций и повторных циклов лечения на Кубе и в Венесуэле, Чавес в очередной раз заявил, что он полностью здоров. Несмотря на оптимизм, врачи говорят, что нельзя быть уверенным, что кто-либо может полностью излечиться от рака, пока не пройдет по крайней мере несколько лет с момента последнего рецидива. Эксперты считают, что способность Чавеса вести предвыборную кампанию после болезни и, впоследствии, управлять страной, может сыграть решающую роль на выборах, которые могут стать самыми напряженными в Венесуэле за последнее время. Бывший военный лидирует в большинстве опросов общественного мнения, но согласно одному из последних опросов он и его оппонент, кандидат от оппозиции Энрике Каприлес, идут нога в ногу.