Наоми Кэмпбел и Владислав Доронин на модном показе в Италии

"Москвичи" Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин (по крайней мере, пара официально проживает в российской столице) редко бывают дома. Не так давно они вернулись из романтического путешествия на Ибицу, а теперь их уже заметили на закрытом показе кутюрной коллекции Dolce and Gabbana на Сицилии. Что называется, "галопом по Европам"! Местом "секретной" встречи была выбрана сицилийская Таормина, и не случайно: именно здесь снимались рекламные кампании для дуэта в "итальянском" стиле с участием Моники Белуччи и Бьянки Балти. Наоми была рада встретить на вечере еще одну известную модель - Стефани Сеймур. Пока папарацци радостно щелками затворами фотокамер, девушки о чем-то мило шептались и сияли улыбками. Обе модели предпочли для вечера наряды черного цвета: Сеймур выбрала кокетливое платье в белый горох, а "черная пантера" блистала в однотонном наряде с открытыми плечами и пышной юбкой-"тюльпаном" с кружевной отделкой.