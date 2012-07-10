Анастасия Волочкова вернулась к мужу?

Мужским вниманием Анастасия Волочкова обделена никогда не была, что и демонстрировала, то и дело выходя в свет в компании состоятельных ухажеров. А сегодня Волочкова выложила в своем блоге фотографию, на которой она сидит на коленях у своего бывшего мужа, председателя правления Национального агентства прямых инвестиций Игоря Вдовина. Вместе они отвозили гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения на Кубани. Как известно, балерина одна воспитывает дочь Аришу и уже давно мечтает выйти замуж. Возможно, Вдовин решит осчастливить Волочкову и предложит ей руку и сердце во второй раз? Фото story.com.ua