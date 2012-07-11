Митрополиту Владимиру установили кардиостимулятор

Врачи установили митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Владимиру кардиостимулятор. Как говорится в сообщении пресс-службы УПЦ (МП), такое решение было принято консилиумом украинских кардиологов после планового обследования митрополита в Институте сердечно-сосудистой кардиохирургии им. Амосова. "Его Блаженству установлен кардиостимулятор, выделенный бесплатно Академией медицинских наук Украины", - отмечается в сообщении. В свою очередь, Владимир поблагодарил президента АМН Андрея Сердюка за заботу, отметив при этом, что сейчас в Украине есть много больных, у которых нет средств на приобретение медицинского оборудования, и передал свои собственные средства и архипастырское благословение на проведение такой же жизненно необходимой операции у одного из больных, у которого есть срочная необходимость в такой операции, но нет финансовой возможности на установку кардиостимулятора. Сообщается также, что митрополит хорошо себя чувствует и передает свое благословение и сердечную благодарность всем, кто возносит молитвы за его здоровье. Через несколько дней ожидается возвращение Владимира в его резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре Киева. Напомним, 30 октября 2011 года Владимир был госпитализирован в тяжелом состоянии, в начале декабря 2012 года он был переведен из реанимации в реабилитационную палату, а чуть позже приступил к исполнению своих обязанностей.