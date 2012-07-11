Кэти Холмс запретила Крузу оставаться наедине с дочерью

Кэти Холмс все-таки добилась своего. В рекордно короткие сроки Кэти и развелась, и забрала дочь Сури, за которую ее уже бывший супруг Том Круз обирался бороться до последнего. Однако Кэти и ее адвокаты оказались сильнее голливудского актера и его представителей. Как сообщает западная пресса, Холмс смогла добиться полной и единоправной опеки над Сури. В свою очередь Круз сможет видеться с дочерью когда пожелает, но при условии, что встречи будут проходить в присутствии няни девочки и ее секьюрити. Также Тому пришлось согласиться на то, что он никогда не приведет Сури в саентологическую церковь, а также на собрания ее членов. В это же время западные СМИ гадают над тем, каким образом Кэти Холмс и Тому Крузу удалось так быстро найти компромиссы. Как известно, голливудские пары могут разводиться годами, отсуживая друг у друга то детей, то деньги. Вероятнее всего, предполагают представители прессы, Крузу пришлось уступить ради молчания Кэти. Ведь ей наверняка есть о чем рассказать журналистам. Фото VIVA