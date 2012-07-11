Маша Малиновская нашла нового ухажера

11 июля 2012, 10:40

Телеведущая Маша Малиновская буквально светится от счастья. Она призналась, что встретила мужчину, с которым готова завязать серьезные отношения. Поговаривают, что избранник звезды – человек обеспеченный, занимается бизнесом и безумно влюблен в Марию. Сама телеведущая о нем не распространяется. "Он за мной ухаживает, и я принимаю его знаки внимания, – рассказала Маша. – Он часто приглашает на свидания, дарит цветы. Не отказываюсь – я ведь девушка свободная и открыта для новых чувств. Речь о свадьбе пока не идет, еще очень мало времени прошло со дня нашего знакомства. Не торопите события!" При этом Маша Малиновская никогда не скрывала, что хочет найти отца для своего маленького сыночка. "Я, конечно, понимаю, что ребенку, а особенно мальчику, нужно мужское воспитание, – цитирует Машу "Собеседник". – Поэтому и мечтаю, чтобы рядом со мной был мужчина, который бы стал моему сыну настоящим отцом. Кстати, Миша очень похож на меня – просто вылитый! Мои друзья даже шутят: "Тебя, наверное, клонировали!" На вопрос, помогает ли в воспитании сына биологический отец, Маша сообщила: "Я на общении не настаиваю. Наверное, этого делать и не нужно. Справляюсь сама. Другое дело, если его отец захочет принимать участие в воспитании сына – я противиться не буду и расскажу сыну, кто есть кто. Малиновская уже решила, что нынешнее лето вместе с сынишкой проведет в Одессе, где у нее есть собственное жилье. "Будем загорать, купаться и наслаждаться отдыхом по полной вместе с Мишкой, – улыбается телезвезда. – Что еще нужно для счастья?" Будет ли новый возлюбленный рядом, Маша не сказала. Фото zirki.info
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