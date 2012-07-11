Дочку Бекхэмов считают самой стильной

В Великобритании пристально следят не только за звездным стилем знаменитостей, под прицел фотокамер попадают и их дети. Недавно известный британский бренд My1stYears (он специализируется на необычных детских подарках) решил составить список самых стильных девочек и мальчиков (новостью поделилась блогер Aia0604). Кто же стал самым "правильно одетым" звездным малышом? Долгожданная дочка Дэвида и Виктории Бекхэм Харпер Сэвен - самая стильная девочка. Малышка еще толком не умеет говорить, а модные бренды уже предлагают ее родителям миллионы - лишь бы Харпер появилась в рекламе их детских товаров. Гардероб маленькой модницы уже разросся до таких небывалых размеров, что даже ее папа Дэвид качает головой: "Это немыслимо". Недавно бренд, организовавший рейтинг, написал письмо Харпер (именно девочке, а не ее родителям) с предложением о сотрудничестве - маме с папой за согласие Харпер они посулили миллион. Однако Дэвид и Виктория ответ так и не дали.