Анджелина Джоли впервые показала обручальное кольцо

Анджелина Джоли прилетела в Боснию, чтобы присутствовать на 18-м кинофестивале в Сараево в субботу. В этот день она была главной героиней этого действия. Анджелина была названа Почетным гражданином Сараево. Однако не только этот факт добавил кучу положительных эмоций всемирно известной актрисе. Дело в том, что на ее безымянном пальце красовалось обручальное кольцо невесты, которое Брэдд Питт вручил ей по случаю помолвки. Стоимость кольца оценивается в 500 000 долларов. Над созданием этого великолепного украшения лично Брэд Питт потрудился лично совместно с известным ювелиром Робертом Прокопом. Причем Энджи впервые вышла в свет с этим кольцом после официального объявления о помолвке еще в апреле. На кинфестивале Анджелина Джоли дебютировала в качестве режиссера фильма «В стране крови и меда». Любовная история разворачивается во время войны в Боснии. Причем Джоли отметила, что во время этих съемок актриса получила богатый и самый необычный и трогательный опыт. Она также заявила, что знаменитости имеют гораздо больше влияния в мире, когда речь идет о привлечении внимания к социальным проблемам. Это очень важно, отмечает актриса, по мере своих возможностей помогать обиженным. Она чувствует свою ответственность за людей, которые ей доверяют. Энджи старается не подвести их и в то же время подать положительный пример своим детям, чтобы они не выросли ханжами и эгоистами, зацикленными исключительно на собственных проблемах. Фото blogs.privet.ru