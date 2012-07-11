Кольцо Джейн Остин продано на аукционе за $236 тыс.

Золотое кольцо, принадлежавшее знаменитой английской писательнице Джейн Остин, во вторник было продано на аукционе Sotheby's в столице Ирландии Дублине за 152 тысячи 450 фунтов стерлингов (236 тысяч 557 долларов), передает в среду агентство Имя покупателя неизвестно. Устроители аукциона ожидали, что лот уйдет с молотка примерно за 30-45 тысяч долларов. По одной из версий, золотое кольцо со вставкой из бирюзы было подарено Джейн Остин ее "ирландским возлюбленным" Томом Лефроем (Tom Lefroy). О том, какие отношения их связывали доподлинно не известно, однако, Остин и Лефрой активно переписывались в то время, когда писательница работала над романом "Гордость и предубеждение". В письмах к друзьям Остин отзывалась о Лефрое как о "настоящем джентльмене" и находила его весьма привлекательным. Исследователи творчества писательницы полагают, что именно Лефрой мог послужить прообразом главного героя романа - Мистера Дарси. Поскольку ни в одном из писем нет упоминания о кольце, более правдоподобной кажется другая версия - кольцо подарил Остин ее старший брат Генри. Это подтверждается тем, что кольцо упаковано в коробку ювелирного дома, располагавшегося лондонском районе Сити, там же, где и банк, в котором работал Генри. После смерти Остин, которая так и не вышла замуж, кольцо унаследовала ее сестра Кассандра. Позже она подарила кольцо невесте Генри Элеанор а та, в свою очередь, передала кольцо племяннице Остин, сопроводив подарок запиской. "Это кольцо принадлежало твоей тете Джейн. Его подарила мне твоя тетя Кассандра, когда узнала о нашей помолвке с твоим дядей. Теперь я доверяю его тебе. Благослови тебя Бог!", - говорится в послании, которое также было выставлено на торги. В прошлом году уникальная рукопись незаконченного романа Остин "Уотсоны", была продана аукционным домом Sotheby's за рекордные 1,4 миллиона долларов. Джейн Остин - английская писательница рубежа XVIII и XIX веков, автор романов "Гордость и предубеждение", "Нортенгерское аббатство", "Эмма", "Разум и чувства" и других. Большинство произведений писательницы были неоднократно экранизированы. Также на дублинский аукцион были выставлены другие артефакты, имеющие отношение к английской литературе - в частности, ранние издания произведений Уильяма Шекспира, Шарлотты Бронте и Джеффри Чосера, письма Джонатана Свифта. Всего были проданы лоты на сумму свыше 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона долларов). Фото: Sotheby's