Виктория Бекхэм разучилась улыбаться

Виктория Бекхэм всегда выглядит очень строго и серьезно, где бы они ни появлялась. За долгие годы очень редко удается поймать хотя бы раз улыбку на ее лице. Однако старые фотографии убедительно доказывают, почему экс-участница группы Spice Girls никогда не улыбается на публике и всегда старательно прикрывает рот, ограничиваясь лишь кривой усмешкой. Как бы девушка не старалась изобразить на лице какое-то подобие голливудской улыбки в результате у нее получался невероятный оскал ,который не вяжется с образом голливудской красотки и женой секс-символа в мире спорта. А потому, дабы не шокировать публику, Виктория Бекхэм решила и вовсе отказаться от такой невинной слабости, как улыбка и искренний смех. Она предпочитает грозный образ, который лишь изредка озаряется кривоватой усмешкой, которую можно интерпретировать по-разному. Журналистам удалось откопать старые снимки Posh, где она улыбается, и зрелище это не для слабонервных. И это не единственная неудача, которая постигла Викторию. Так, в частности, девушка отправилась на одно великосветское мероприятие вместе со своим мужем в очень красивом платье цвета мандарина... в котором уже успела продемонстрировать себя Дженнифер Лопес какое-то время назад. Однако платье это — из новой коллекции самой Виктории, а потому ей позволительно пойти на такую мелочь и повторить образ, созданный ею самой. 38-летняя звезда утверждает, что наряды она разрабатывает по своему вкусу, а потому смотрится она в нем совершенно фантастически. Оно удлиняет силуэт и невероятно стройнит. И все это несмотря на полное отсутствие улыбки на лице Виктории. Тем не менее, Дэвида Бекхэма, пожалуй, устраивает такая серьезность супруги. По крайней мере, пара как всегда шла за руки.