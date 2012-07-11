Принц Уильям покатал принца Чарльза на вертолете

Британский принц Уильям был произведен в чин командира спасательного отряда Королевский Воздушных Сил после прохождения специальных тестов еще 29 мая. «Лейтинант Уэльс, как называют герцога в армии, теперь будет командывать разыскными и спасательными операциями на вертолетах RAF Sea King», - говорится в сообщении на официальной странице в твиттере «Clarence House» (вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи). А теперь Уильям привел в свою часть отца принца Чарльза, чтобы показать ему где он служит, и чему он научился здесь. Уильям увлеченно рассказывал папе о самолетах и вертолетах, на которых он успел полетать. Потом подвел к своей личной «железной птице» и долго описывал ее достоинства. А в конце решил не словом, а делом доказать свои умения, и отец с сыном поднялись на вертолете в воздух. «Тренировки стали для меня настоящим вызовом, но я получи удовольствие от занятий. Я ужасно люблю летать, так что стать капитаном Воздушных Сил для меня награда», - сказал принц Уильям. Между прочим, в ноябре принц Уильям спас российских моряков в Ирландском море, судно которых затонуло неподалеку от военной базы принца в северном Уэльсе. Посол России Александр Якивенко поблагодарил герцога Кембриджского и отправил ему благодарственное письмо. А в апреле прошлого года капитаном стал принц Гарри. Фото womanews.ru