Водянова живет в палатке с волонтерами

Знаменитая модель Наталья Водянова уже больше двух суток находится с гуманитарной миссией в Краснодарском крае, жители которого пережили сильнейшее наводнение. Привыкшая к комфортабельным условиям звезда ночует в обыкновенной палатке вместе со всеми остальными волонтерами. Основательница благотворительной организации "Обнаженные сердца" призналась, что за последние двое суток ей удалось поспать меньше пяти часов. В сервисе микроблогов Тwitter топ-модель делится своими впечатлениями. По ее словам, коллектив собрался очень приятный, ребята дружные, кто-то даже привез плиту для приготовления еды. В Краснодаре Водянова и ее команда купили все необходимое: воду, консервы, теплые спальники, книги и сладости для детей. Психологи готовы к работе с пострадавшими. Напомним, Наталья оплатила перелет в Краснодарский край высококлассных специалистов для оказания психологической помощи пострадавшим жертвам стихии. Фото tatler.ru