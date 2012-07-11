Деми Мур и Дженнифер Энистон носят мешковатые джынсы

И Деми Мур, и Дженнифер Энистон всегда считались одними из самых стильных знаменитостей Голливуда. Обеим красоткам в свои далеко не юные года всегда удается выглядеть сногсшибательно и соблазнительно. Но иногда даже у этих модниц бывают проколы. Обе актрисы являются обладательницами шикарных стройных фигур, но почему-то им захотелось облачить свои роскошные тела в широкие мешковатые джинсы. Дженнифер Энистон в "рэперских" джинсах была замечена еще в прошлом месяце, а вот Деми Мур появилась в таком точно наряде совсем недавно. Изрядно похудевшая после развода знаменитость, казалось бы, должна была наоборот демонстрировать свое идеальное тело, но, к сожалению, она выбрала наряд в совершенно другом стиле, скрывающем все ее достоинства.