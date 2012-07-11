Линдси Лохан показала интимное место без трусов

Актриса и певица Линдсей Лохан в последнее время задействована в съемках в журналах и фильме про Элизабет Тейлор. Но, несмотря на то, что Лохан достаются вполне достойные роли, она не упускает возможности устроить себе грязный пиар. Папарацци поймали Линдсей на ночной прогулке в Малибу. Девушка была почти без макияжа, в грязном платье и, кажется, как обычно не совсем трезва. В таком виде Линдсей решила попозировать фотографам, встав перед ними и одернув платье так, что открылось самое интимное место актрисы. Линдсей ничуть не смутило то, что на платье большой разрез, не только сверху, но и снизу. Фото paparazzi.ru