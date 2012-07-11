Королева Елизавета II встретила олимпийский огонь в Виндзоре

У Королевы Великобритании Елизаветы II вчера выдался насыщенный день. Сперва она встретилась с президентом Франсуа Олландом (François Hollande), а потом в компании герцога Эдинбургского приветствовала спортсменов с Олимпийским огнем на пороге Виндзорского замка. На этом этапе честь нести факел досталась 74-летней Джине Макгрегор (Gina Macgregor). Разговор Елизавета II, недавно побывавшая на награждении принца Уильяма, традиционно начала с обсуждения погоды. Затем британский монарх поинтересовалась, как устроен факел и как долго он может гореть. В Виндзоре был зажжен следующий факел для эстафеты. Его предстоит нести 12-летнему Филу Уэллсу (Phil Wells). Несмотря на то, что в этом году Елизавета II отметила юбилей правления, олимпийский огонь она ни разу не видела. Вчера огонь по территории Великобритании несли Стив Редгрейв (Steve Redgrave), который провез факел в лодке по Темзе. Экс-атлет Олимпийской сборной, 83-летний Роджер Джилберт Баннистер (Roger Gilbert Bannister) тоже принял участие в эстафете, пройдя свой участок по треку стадиона в Оксфорде. Огонь будет доставлен в Лондон 26 июля, где на следующий день состоится открытие Олимпийских игр. Власти британской столицы тщательно подготовились к этому событию. Под гимн, записанный группой Muse, состоится грандиозное зажжение огня, который прибудет из Греции.