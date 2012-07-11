Хайди Клум отказалась от загара

Урожденная немка Хайди Клум является счастливой обладательницей практически идеальной кожи. Даже в свои 39 лет эта сногсшибательная красотка умудряется выглядеть, как минимум, на 10 лет младше. В чем же кроется секрет идеальной внешности супермодели? Как оказалось, Хайди еще с довольно-таки молодого возраста отказалась от загара. Стройная красотка считает, что именно из-за негативного влияния ультрафиолетовых лучей на кожу она начинает стремительно стареть. "Загар держится всего неделю или две, зато разрушающее влияние солнца сохраняется куда дольше. И я считаю, что смуглая кожа не стоит того. Я очень активно пользуюсь солнцезащитным кремом и заставляю своих детей мазаться санскрином ежедневно перед каждым выходом на улицу. Для них эта процедура уже превратилось в рутину", - говорит Хайди. Фото baskona.com