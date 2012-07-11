Правая рука Могилева оплатил Волочковой номер в Алуште

Российская балерина Анастасия Волочкова во время своего концертного тура в Крыму поселилась в одном из самых дорогих отелей ЮБК. Почти недельное проживание в отеле для балерины и ее команды совершенно бесплатное, так как все расходы оплатило руководство Совмина АРК. Об этом сообщают "АН-Крым". Так, уже после выступления Волочкова со сцены поблагодарила "администрацию Крыма" и лично крымского премьера Анатолия Могилева за содействие в проведении ее концертного тура. Фото Twitter Кроме того, в ходе пресс-конференции она назвала "святым человеком" первого вице-премьера Крыма Павла Бурлакова, который, по ее словам, и организовал для нее и ее команды бесплатное проживание в элитном отеле "Redisson SAS Resort Alushta" (Алушта), где Волочкова намерена провести весь период крымских гастролей до 15 июля. Минимальная стоимость проживания в этом отеле составляет 169 евро в сутки. Фото gazeta.ua