Пиппа Миддлтон спешит на работу

Младшая сестра будущей королевы Британии Пиппа Миддлтон, скромна и неразборчива в выборе одежды. Думала ли Пиппа когда-нибудь что станет близкой родственницей монаршей особы? Уверены, что нет. А ведь то, что на нее свалилось, после замужества старшей сестры, далеко не каждому под силу. Но Пиппа, как нам, кажется, отлично справляется. На приемах и светских раутах она всегда на высоте. Ее, равно как и Кейт, считают модной иконой Британии. Однако, когда дворцовый этикет того не требует, младшая Миддлтон вновь становится обычной девушкой, которой ни к чему шляпки, строгие костюмы и высокие каблуки. Она предпочитает простую, удобную одежду и обувь. К примеру, папарацци застукали Пиппу когда она утром спешила на работу. На девушке были простые серые джинсы, удобный жакет и кеды. Волосы были распущены по плечам, следы макияжа на лице отсутствовали. Однако даже в таком, казалось бы, совсем не примечательном виде, младшая Миддлтон выглядела более чем привлекательно. Фото viva.ua