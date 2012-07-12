Волочкова разделась среди критских скал

После аварии Анастасия Волочкова отправилась восстанавливать силы в Грецию, а точнее на остров Крит. На острове Волочкова в компании своей дочери и мамы купалась в море, варила себе яйца всмятку, посещала местные ресторанчики, и наслаждались жизнью. В подтверждение того, что отдых был проведен не зря, Настя выложила в соцсетях несколько снимков. Правда, ничем новым она не сумела удивить: все те же фото в купальнике и полупрозрачных платьях на фоне моря и скал. Поклонники Волочковой были несколько разочарованы. Теперь им остается тешить себя надеждой, что в следующий раз Анастасия покажет нечто большее, чем обычные пляжные фото курортника. Фото profinews.com.ua