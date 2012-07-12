Моника Беллуччи блеснула на фестивале в Искья

В итальянском городе Искья нынче очень весело. Еще бы, ведь сейчас здесь проходит ежегодный Ischia Global Fest — фестиваль кино и музыки. На мероприятие потихоньку съезжаются местные знаменитости, но самым значимым стал визит дамы, уже ставшей легендой, — актрисы Моники Беллуччи. Звезда итальянского кино прилетела в Искья дать мастер-класс всем желающим. Судя по снимкам актрисы, Моника пребывала в прекрасном настроении. Фото kleo.ru Беллуччи приехала загодя, прогулялась по городку и полюбовалась на красоты Неаполитанского залива. Любопытно, что в одном из недавних интервью звезда сетовала, что ей непросто собираться на пляж. «Обычно я беру с собой несколько бикини, от Eres, Dolce & Gabbana. А когда приезжаю на пляж, покупаю еще один купальник. Знаете, в коллекции Lisa Marie Fernandez есть симпатичные модели, которые визуально стройнят фигуру. Так что моя пляжная сумка получается довольно объемной». Беспечный вид и тон бесед вполне могут успокоить поклонников дивы, переживающих за ее брак. Напомним, недавно в прессе появились сообщения о том, что муж Моники французский актер Венсан Кассель беспардонно ей изменяет. Сама же 47-летняя Беллуччи как-то заметила: «Никогда не знаешь, что может произойти завтра. Конечно, я была бы счастлива, если бы мы были вместе до конца жизни. Но… не знаю». Впрочем, пара на слухи не обратила никакого внимания. «Знаете, в этом нет ничего сложного — быть мужем Моники Беллуччи, — заметил в одном из недавних интервью 45-летний Кассель. — Мы вместе уже 18 лет, наверное, между нами существует какая-то мистическая связь. Хотя для меня самое важное — это дети и забота о них. Второй мой жизненный принцип — это свобода, в том числе выбора своей деятельности, когда я могу сниматься там, где я хочу, в разных уголках мира».