Кэти Холмс нашла поддержку у Николь Кидман

Несколько месяцев назад она выглядела осунувшейся и утомленной. Седые пряди в волосах, круги под глазами… Но теперь все изменилось. Кэти Холмс подала на развод и уже решила вопрос опеки над дочерью. И по данным таблоидов, справиться с проблемой актрисе помогла экс-супруга Тома Круза. На днях Том и Кэти обговорили все детали предстоящего развода. По данным СМИ, стороны не имеют друг к другу финансовых претензий, да и вопрос опеки удалось решить в кратчайшие сроки. Накануне Холмс вместе с дочуркой Сури была замечена на прогулке по улицам Нью-Йорка. Актриса мило улыбалась и выглядела неплохо. Видимо, 33-летняя звезда уже вздохнула с облегчением. Известно, что Кэти удалось добиться почти полной опеки над Сури. При этом оба родителя девочки будут участвовать в ее воспитании, но, скорее всего, она будет жить с матерью. Предполагается, что 17 июля Холмс и Круз встретятся в суде. Разумеется, во время бракоразводного процесса Сури не будет присутствовать на судебных заседаниях. Но журналисты предсказывают, что развод будет оформлен достаточно быстро — 50-летний Круз не желает, чтобы длительная судебная тяжба отразилась на его репутации. Тем временем таблоиды уточняют, что решиться на столь серьезный шаг, как развод с мужем-мегазвездой, Кэти помогла Николь Кидман. По данным Us Weekly, последние несколько недель Холмс и Кидман частенько общались по телефону. И якобы 45-летняя оскароносица порекомендовала своей младшей коллеге «не отчаиваться». «Я тоже была в подобной ситуации. Держись. Ты должна пройти через это», — приводит слова Николь издание. Стоит отметить, что у двух актрис немало общего. Они обе моложе Круза, они подали на развод со звездой «Миссия невыполнима», будучи в возрасте 33 лет, а также обе воспитывали детей с Крузом.