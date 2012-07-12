Линда Евангелиста и Сальма Хайек делят алименты

Канадская супермодель Линда Евангелиста и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино подписали соглашение об алиментах. Адвокаты обеих сторон отказались раскрывать подробности договора. Известно, что топ модель требовала на содержание совместного 5-летнего сына 46,000 долларов в месяц. После подписания соглашения Линда и Пино вышли из зала суда, дружно беседуя. Журналисты отметили огромный контраст в отношениях, которые наблюдались во время предыдущего заседания. Пино настаивал, что прекратил все отношения с Линдой в конце 2005 года и не знал о ее беременности. Линда наоборот утверждала, что Пино отлично знал о том, что она в положении. Мало того, экс-возлюбленный просил сделать аборт, но модель отказалась. В то время Пино уже встречался с ,a href=http://vip.glavred.info/?/news/2012/06/14/160111-14>актрисой Сальмой Хайек. Пино является исполнительным директором PPR, международной компании, которая владеет люксовым брендом Gucci и Yves Saint Laurent. Его состояние оценивается примерно в $ 3 млрд. На суде Евангелиста и ее адвокат Уильям Беслов подсчитали, сколько Пино тратит на детей в браке. Модель заявила, что ее сын Августин имеет право на такой же уровень материальной поддержки. Чтобы успокоить свою нынешнюю супругу Сальму Хайек, Пино положил ей на счет 12 млн. дол. Супруги договорились об этом, чтобы Сальма была спокойна за будущее своих детей. Только после этого Пино и Евангилиста смогли достичь соглашения и подписать договор о выплате алиментов, сумма которых не разглашается. Единственное о чем известно: это то, что Линда категорически против уменьшить ранее названную сумму. Мало того, по сообщениям источников близких к звезде, она хотела увеличить эту сумму. И скорее всего суд, да и сам бывший любовник, согласился на все условия. Фото raut.ru