Джессика Альба отдыхает с семьей в Италии

Джессика Альба выбралась на отдых в Италию вместе с девочками и мамой Кэтрин. Актриса выложила пару фотографий на своей страничке в твиттере. Судя по фото четырехлетняя Онор и Хевен, которой 13 августа исполнится годик, довольны долгожданным отдыхом вместе с мамой. Чтобы помочь Джесс управиться с детьми, с ней поехала ее мама Кэтрин. Но бабушка больше занята старшей внучкой, а Альба не выпускает из рук малышку Хевен. Но и на отдых у женщин времени хватает, пока девочки спят в послеобеденное время Кэтрин и Джессика греются на солнышке, болтают и выпивают по бокальчику белого вина. Семейство отдыхает в отеле класса-люкс «S. Caterina». Девичья компания даже побывала на экскурсии по городку Амальфи. К сожалению, муж Альбы Кэш Уоррен не смог поехать отдыхать со своей семьей, так как занят подготовкой к съемкам нового фильма Джона Стокуэлла «В крови». Кстати, действие фильма развернется на Карибах, поэтому Кэш тоже сможет погреться на ярком солнышке южных островов. Фото ledilid.com