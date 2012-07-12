Принцесса Евгения получила диплом

Вчера 22-летняя Принцесса Евгения получила степень по английскому языку и истории искусств университета Ньюкасла, о чем нам сообщил блогер Aia0604. Церемонию награждения, проходившую в King's Hall (который, между прочим, был официально открыт ровно 106 лет назад королем Эдуардом VII), посетили её отец герцог Йоркский и старшая сестра принцесса Беатрис. Свои студенческие годы, которые Евгения провела в доме вместе с другими семью девушками, она вспоминает с удовольствием: Это было потрясающе жить в Ньюкасле. Было так весело!...Мне нравилось жить с семью другими девчонками, потому что, когда ты возвращаешься домой, всегда кто-то готовит, кто-то рад тебя видеть. Пока в планах Евгении возвратиться к отцу в семейный дом Royal Lodge, неподалеку от Виндзора. Она продолжит выполнять свои официальные обязанности и заниматься благотворительностью в Королевском национальном ортопедическом госпитале.