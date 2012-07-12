SMS стала причиной развода Джонни Деппа и Ванессы Паради

Известная пара Джонни Депп и Ванесса Паради официально оформили развод после 14 лет супружеской жизни. Как оказалось, причиной расставания стала забывчивость Джонни Деппа: он не избавился от переписки с коллегой по фильму «Ромовый дневник», которой стала актриса Амбер Херд. Отношения пары казались безоблачными, но после обнаружения смс Паради решила разорвать супружеские узы. Близкие к паре источники сообщили, что Ванесса обнаружила в телефоне Деппа смс-переписку с 26-летней актрисой – сногсшибательной блондинкой. Получив подтверждение измене, Ванесса выгнала Джонни Деппа из своей жизни и из дома. Новость о разводе потрясла поклонников бывших супругов. По сообщениям источников близких к Деппу он хочет вернуть Ванессу Паради, но она непреклонна. Провинившийся Джонни Депп предложил бывшей супруге около $157 млн. отступных. Актеру не раз приписывали романы со многими красотками, но ни одна из историй не находила подтверждения. Но вот теперь пара разъехалась и всех волнует вопрос: кто стала виновницей этого развода. В Лондоне 2011 года, кода была премьера фильма «Ромовый дневник» Джонни Депп все свое время проводил со своей партнершей Амбер Херд. На фотографиях он счастливо обнимает ее за талию. Многие считают, что этот фильм стал «яблоком раздора в семье». Тем не менее, пока это только догадки, а сам Джонни Депп и Ванесса не спешат рассказывать об истинных причинах расставания. Фото life.comments.ua