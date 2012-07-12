У Джона Траволты были отношения с личным пилотом

Скандал вокруг актера Джона Траволты набирает обороты. Уже сообщалось о нескольких исках, которые предъявили массажисты. В своих заявлениях молодые люди обвиняют актера в сексуальных домогательствах. Позже появилась информация о согласии Джона выплатить компенсацию одному из молодых людей, чем и подтвердился сей факт. На днях в СМИ поступила очередная информация, в которой бывшая ассистентка знаменитости Эдвардс заявила, что у Траволты были серьезные отношения с личным пилотом. Роман с пилотом Дугом Готтебром длился на протяжении 6 лет. Вниманию общественности неизвестными были представлены фотографии, которые подтверждают правоту Эдвардс. И вот новые подробности о сексуальной ориентации актера. По утверждениям молодого парня, он подвергся домогательствам в январе этого года в отеле Атланты. Еще один пострадавший массажист заявил, что Траволта вел себя очень непристойно 16 января в штате Лос-Анджелеса. Показания парней не противоречат друг другу. Они рассчитывают получить от актера 2 млн. долларов. Адвокаты Джона Траволты опровергают все заявления и уверенны, что пострадавшие обыкновенные мошенники, которые хотят заработать денег и славы на имени популярного актера. Сам Траволта решил подать встречный иск о защите чести и достоинства, а также о клевете. Фото raut.ru