Одна из богатейших британок умерла от передозировки

В собственном доме в Лондоне умерла одна из самых богатых жителей Великобритании. Следствие предполагает, что причиной смерти Евы Раузинг стала передозировка наркотиков. Также рассматривается версия причастности к смерти Евы ее мужа Ханса Кристиана Раузинга, сообщает Правда.ру. Умерла Раузинг еще в понедельник, но сообщение о ее смерти поступило только сегодня. Тело женщины было обнаружено в доме ее семьи в престижном лондонском районе Бельгравия. После обыска в полиции заявили, что скоро станут известны мельчайшие подробности трагедии. Муж Раузинг был задержан в связи с расследованием ее смерти. В полиции не исключают, что именно он являлся поставщиком наркотиков для Евы, повлекших ее смерть. Оба супруга на протяжении многих лет страдали от наркотической зависимости и проходили курс лечения в США. В 2008 году Раузинги даже были арестованы по подозрению в хранении героина, но обвинения с семейной пары были сняты. Супруг Евы унаследовал империю Tetra Pak, стоимость которой на данный момент составляет 10 миллиардов долларов. Ханс Кристиан Раузинг занимает 64-местов списке богатейших людей планеты по версии Forbes. Фото profi-forex.org