Вера Вонг хочет развестись с мужем

Сезон бракоразводных процессов продолжается. О своем желании расторгнуть брак заявила дизайнер Вера Вонг, которая является главный действующим лицом свадебной моды в мире. За своего супруга, Артура Беккера, Вера вышла замуж в 1989 году. Уже через год при помощи мужа она открыла свое дело и уже через несколько лет заняла лидирующие позиции. Артур Беккер также принимал активное участие в развитии семейного бизнеса. После развода Артур Беккер будет продолжать занимать руководящий пост. Друг дизайнера, который попросил не называть его имени, сказал: «Они не допустят никаких конфликтов. Пара очень много трудилась над созданием бизнеса. Вера и Артур взаимно приняли решение расстаться. Они по-прежнему будут воспитывать своих двух дочерей». К слову, дети супружеской пары, Сесилия и Жозефина, всячески поддерживают родителей и уверены, что, несмотря на развод, Вера и Артур останутся добрыми друзьями и коллегами. Фото viva.ua