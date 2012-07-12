Уильям и Кейт возмущены публикацией фото их медового месяца

Вчера, по сообщениям источников, принц Уильям и герцогиня Кэтрин заявили, что очень "удивлены и расстроены" тем фактом, что их снимки из медового месяца на Сейшелах попали на страницы одного из австралийских изданий. Отправляясь в медовый месяц, Кэтрин и Уильям попросили прессу уважать их право на частную жизнь и не преследовать их на отдыхе. Все издания, даже "желтая" пресса, пошли навстречу Букингемскому дворцу. Но вот, спустя год, австралийское издание Woman's Day нарушило это неофициальное соглашение. Из каких соображений руководство журнала приняло решение публиковать фотографии сегодня - не ясно: комментарии пока не последовали. Журнал опубликовал 15 фотографий принца Уильяма и герцогини Кэтрин, где молодые люди гуляют по пляжу и наслаждаются своим 10-дневным отдыхом в роскошной резиденции на одном из островов в Индийском океане. Заголовок на обложке "Наш рай на острове" ошибочно мог ввести читателей в заблуждение, что публикация фотоматериалов была одобрена со стороны монархов. Однако, источники сообщили, что Уильям и Кейт, конечно, не давали разрешение на публикацию: Свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон освещали огромное количество СМИ, это было крупнейшее публичное мероприятие. Но герцог и герцогиня Кэмбриджские хотели, чтобы хотя бы на время их медового месяца папарацци оставили их в покое, и попросили журналистов уважать их право на частную жизнь. Фото best-radio.com.ua