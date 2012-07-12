Шуфрич прилетел в Винницу на собственном самолете

11 июля в Винницу приехал заместитель секретаря СНБО Нестор Шуфрич. Остался на два дня. Для себя снял самый дорогой в городе номер в гостинице "Фериде Плаза" президентский люкс за 3 тысячи гривен. "Требований у Нестора Шуфрича никаких не было, - объясняет администратор гостиницы. - Это лучший номер в городе. Его заказывают все чиновники, которые сюда приезжают. Шуфрич уже был с рабочей поездкой в Виннице несколько лет назад, тоже останавливался в этом же номере". Номер на 57 квадратов имеет три комнаты. В центре стоит огромная королевская кровать, телевизор, кондиционер. Основная изюминка - джакузи. Стены комнаты сделаны полностью из стекла. Из него можно видеть улицу Пирогова, где ездят трамваи. "В номере сок, молоко, йогурты и фрукты, - продолжает администратор. - В стоимость номера входит завтрак, который приносят в номер. Можно заказать что-нибудь из списка меню. Нестор Шуфрич от завтрака отказался, не пил даже кофе". Политик пришел в гостиницу в 11 часов, ушел из нее в половине 9. С работниками не общался. В Винницу Шурфич прилетел на собственном самолете. Остановился в аэропорту Гавришивки, марку самолета узнать не удалось. "Я в отпуске, - сообщил он на Винничине. - Поэтому без галстука". На руке сверкают часы Vacheron Constantin. Он называет его летним, говорит что такие стоят 6 тысяч долларов. В интернете за такие же просят 10. Среди чиновников он носит самые дорогие часы. Кроме этих имеет Patek Philippe за 105 тысяч долларов и Franck Muller за 21 тысячу долларов. Ценит швейцарские часы из золота и бриллиантов.