Рената Литвинова оставит дочь денег

Актриса и режиссер Рената Литвинова не любит распространяться о своей личной жизни. Однако в одном из интервью она призналась, что решила оставить свою дочь без денег. О своем единственном ребенке звезда рассказывает весьма скромно, лишь делая акцент, что та очень любит читать. "Вообще, она пока больше читает, чему я рада. Прочитан весь "Гарри Поттер", "Три мушкетера" и что там с ними было 20 и 10 лет спустя, сейчас читается третий том "Сумерек", – разоткровенничалась актриса. – Книжка лучше фильма, фильм-то вообще невыносимо скучен". На вопрос, проявляет ли дочь Литвиновой интерес к кино, Рената ответила, что та была на премьере ее нового фильма "Последняя сказка Риты", который участвовал в основном конкурсе Московского кинофестиваля и снимался за небольшие деньги в неформальной обстановке. "Я совсем не хочу ее тащить в кино", – заявила актриса. Тут же Рената добавила: "И постараюсь не оставить ей никакого капитала, кроме образования и жилплощади, потому что у богатых отпрысков, по моим наблюдениям, совсем не остается желаний чего-то достичь. Поэтому пусть она сама". Говоря о своей личной жизни, артистка отметила, что ей нужно состояние влюбленности, чтобы жить. "Если я потеряю любовь – я потеряю свою главную мотивацию. Я вообще все делаю, признаюсь, чтобы любимые меня одобрили. Для них все. Без них я сложу крылья. И еще я очень одобряю творческие влюбленности, никогда себе не запрещаю влюбиться, очароваться то одним, то другим..." – заключила она. Фото viva.ua