Анджелину Джоли расстроила будущая свекровь

Голливудская актриса Анджелина Джоли оказалась в неоднозначной ситуации. Вроде бы в августе звезда собиралась сыграть свадьбу со своим давним возлюбленным Брэдом Питтом. Но на днях выяснилось, что будущая свекровь знаменитости придерживается довольно радикальных взглядов. И последние идут вразрез с мировоззрением Джоли. Недавно Джейн Питт, мать Брэда, написала письмо с разгромной критикой Барака Обамы в одну из американских газет. В частности, в послании женщина отметила, что "любой христианин, который не принимает участия в голосовании или ставит галочку напротив имени конкурента Ромни — Барака Хусейна Обамы, — поддерживает тем самым человека, выступающего за убийство нерожденных детей и однополые браки". В прессе поднялась шумиха. Журналисты припомнили, что несколько лет назад сами Анджелина и Брэд уверяли, что не намерены играть свадьбу до тех пор, пока сексуальные меньшинства не получат право на свободную регистрацию браков. "Анджелина была очень расстроена, — сообщил источник из окружения актрисы изданию Star. — Джейн никогда не хотела говорить с ней о политике. И они обе знали, что беседы на эту тему могут привести к некоторым проблемам. Сама Джейн тоже не предполагала, что ее письмо вызовет такой резонанс". Теперь Джоли пытается повлиять на мать жениха. "Она сказала Брэду, чтобы он переговорил с матерью. Но Питт — "маменькин сынок". Энджи осознает, что если Брэд не объяснится с матерью, ей придется заняться этим самой. Она уже готова объяснить Джейн, что матери такого известного актера не следует писать письма, которые идут вразрез с мнением ее сына. Но это может привести к серьезному скандалу, и Брэд окажется между двух огней. Сам Питт не относится к этому серьезно, но если Энджи что-то решила, ее трудно остановить". Фото kleo.ru