Кэти Холмс вновь стала католичкой

После развода с Томом Крузом актриса Кэти Холмс продолжает уничтожать все, что напоминает ей о браке с одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда. На днях Кэти вернулась в свою церковь. Кэти была вынуждена принять веру супруга, который, как известно, предан саентологии. Более того, все свободное время Холмс была обязана проводить, если не с семьей, то с наставником этого учения. Однако актрисе так и не удалось искренне проникнуться саентологией. После того, как документы о разводе с Томом были подписаны Кэти Холмс вновь стала прихожанкой одной из католических церквей. Правда, комментировать данную информацию Кэти пока не намерена. В данный момент экс-супруга Тома Круза избегает какого-либо общения с прессой, тем более на тему саентологии, которая, убеждены СМИ, и стала причиной развода одной из самых красивых и, казалось бы, счастливых пар Голливуда. Напомним, в общении с дочерью Сури отныне Том Круз не имеет права поднимать тему саентологии. Фото daiteka.ru