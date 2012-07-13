Путин предложил Януковичу прокатиться на байке

Президент России Владимир Путин на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в формате «тет-а-тет» напомнил о его прошлогоднем обещании проехаться с байкерами на мотоцикле. Об этом сообщает сайт Президента России, разместивший стенограмму разговора президентов. Согласно стенограмме, Янукович первым напомнил Путину, что тот провел незапланированную встречу с байкерами. «Они Вас тоже ждут», - заметил Путин. После этих слов Виктор Янукович сказал, что знает о приглашении байкеров посетить их базу под Севастополем. «Я им тоже передал привет», - сказал Виктор Янукович. «Встречайте вначале Президента России, а я успею», - добавил он. После этих слов Путин неожиданно напомнил Януковичу о его прошлогоднем обещании - вспомнить молодость, прокатившись на мотоцикле. «Я им сказал, что мы с Вами разговаривали в прошлый раз, и Вы мне тогда еще предложили: Давайте сейчас сядем на мотоцикл, я вспомню молодость, прокачусь», - сказал Президент России. «Никаких проблем», - снова пообещал ему Янукович. Как сообщал УНИАН, Путин начал свой визит в Украину с посещения лагеря байк-клуба «Ночные волки». По пути из Севастополя в Ялту глава Российского государства сделал незапланированную остановку, чтобы поприветствовать байкеров и их лидера Хирурга, а затем отправился на переговоры с Президентом Украины. Фото Сегодня