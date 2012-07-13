Полицейского отстранили от службы из-за угроз в адрес Мишель Обамы

Сотрудника полиции Вашингтона, округ Колумбия, отстранили от службы из-за предполагаемых угроз в адрес первой леди США Мишель Обамы. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в полиции. Инцидент произошел в среду, 11 июля. Во время разговора с коллегами полицейский, входивший в состав охраны президентского кортежа, якобы заявил, что застрелил бы Мишель Обаму. После этого он, как сообщается, достал мобильный телефон и продемонстрировал фото пистолета, из которого сделал бы выстрел. Один из полицейских, услышавших заявление об угрозе в адрес первой леди, сообщил об этом в Секретную службу, занимающуюся охраной президента и членов его семьи. Власти США начали расследование инцидента. На время проверки полицейский, предположительно заявивший о намерении совершить покушение на Мишель Обаму, и все, кто слышал его слова, отстранены от службы. Сколько всего сотрудников правоохранительных органов были замешаны в инциденте, не уточняется. Белый дом пока не выступил с комментариями по поводу произошедшего. Фото whitehouse.gov