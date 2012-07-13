Кейт Миддлтон не занимается сексом со своим мужем

Таблоиды долгое время сообщали, что Кейт Миддлтон до того, как вышла замуж за принца Уильяма, играла с ним в старинную игру. Якобы, Кейт хотела сделать их первую брачную ночь нечто особенным и запоминающимся. Во всяком случае, теперь предполагают, что Кейт снова отказывает своему супругу и не выполняет свой супружеский долг, якобы, уже в течение четырех месяцев. Чем же можно объяснить сложившуюся ситуацию: может, тем, что принц Уильям не проявляет достаточно терпения к Кейт, а может, она флиртует с его братом, принцем Гарри? Оказывается, на самом деле, все довольно просто и тривиально. Супруги просто не могут побыть друг с другом наедине, практически все свое время они посвящают выполнению королевских обязанностей. Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон со стороны могут показаться просто сказочными. Однако, согласно новым сведениям, эта сказка не распространяется на их спальню. Даже когда их расписание путешествий действительно позволяет им быть в одном и том же месте одновременно, воинские обязанности Уильяма путают все карты. Чаще всего Кейт ложится спать, когда ее муж еще работает. Другая теория отказа от сексуальных отношений заключается в том, что Кейт пока еще не хочет обзаводиться наследниками и портить свою великолепную фигуру. С другой стороны, неизвестно, является ли сексуальная жизнь королевской четы яркой и насыщенной или это всего лишь еще одно «выполнение королевских обязанностей»? Фото raut.ru