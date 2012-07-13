Ксению Собчак внесли в черный список

Оппозиционерка и телеведущая Ксения Собчак получила неожиданное предложение от одного из федеральных каналов поучаствовать в программе "Форд Боярд". Однако вскоре редактор перезвонила опальной ведущей и отменила свое предложение, ссылаясь на то, что Ксения Собчак внесена в некий "черный список". Собчак молчать, естественно не стала, и тут же сообщила об этом в своем Twitter: "Позвали на "Форт Боярд". Я даже удивилась и напряглась. Потом редактор перезвонила, извинилась: "Ксенечка, простите, не знала что вы в черном списке"". Возможно в "черный список" телеведущая попала после того, как в ее квартире в ходе обыска по делу о беспорядках на Болотной площади прошел обыск, в ходе которого следователи обнаружили крупную сумму денег, расфасованных по конвертам. Вскоре телеведущую вызвали на допрос. Возможно, из-за ее ярого оппозиционного духа. Ксения Собчак долгое время была самой популярной российской ведущей. Только ее "роман" с "Домом-2" длился целых восемь лет. Однако в последнее время дочка первого мэра Санкт-Петербурга в "опале", хотя и продолжает вести на телеканале "Дождь" программу "Собчак живьем". Кроме того, она возглавляет журнал Sex and the City и сотрудничает с журналом "Сноб". Фото novostimira.com.ua