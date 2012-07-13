В Лондоне открылась выставка, посвященная Джеймсу Бонду

С 6 июля в лондонском центре искусств The Barbican представлена крупная экспозиция. Посетители выставки под названием «Дизайн агента 007 — 50 лет стиля Бонда» смогут увидеть как костюмы персонажей «бондианы», так и различные эскизы, декорации и даже шпионские приспособления. Кураторами экспозиции стали оскароносная художница по костюмам Линди Хемминг и историк моды Бронвин Косгрейв. «Бонд оказал огромное влияние на моду», — признаётся Бронвин. «Дизайнеры всегда готовы создавать костюмы для фильмов о Бонде. А то, что надевают Бонд и его девушки бесконечно копируется». Среди экспонатов — костюмы всех исполнителей роли Джеймся Бонда, паспорт агента 007, его сумки и чемоданы. Кроме того гости смогут вблизи увидеть купальники подруг спецагента — Урсулы Андресс из фильма «Доктор Ноу» и Холли Берри, снявшейся в картине «Умри, но не сегодня». Лондонская выставка продлится до 5 сентября, после чего она будет отправлена в 3-летнее международное турне. Фото londonmania.ru