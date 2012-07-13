Мэр Енакиево находится в реанимации

Мэр Енакиево Сергей Рухадзе находится в больнице с тяжелой формой инсульта. Об этом РИА Новости-Украина сообщил источник в отделении областной клинической больницы имени Калинина (ДОКТМО) в Донецке в пятницу. «Он несколько дней находится в нейрохирургической реанимации», - сказала собеседница агентства в больнице, опровергнув при этом ранее появившуюся в местных СМИ информацию о том, что Рухадзе находится в коме. В Главном управлении охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации уточнили, что состояние мэра «стабильное, тяжелое с положительной динамикой». Сергея Рухадзе средства массовой информации называют другом и ставленником Президента Украины Виктора Януковича, который является уроженцем Енакиево. С 2001 года и по настоящее время Рухадзе занимает должность Енакиевского городского головы. Член Партии регионов. Женат, имеет двух дочерей. Фото lb.ua