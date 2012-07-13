Семья Януковича страдает из-за его работы

Президент Украины Виктор Янукович сожалеет о тех временах, когда еще не был президентом, так как тогда он мог больше времени проводить с родными. Однако с изменением статуса ему пришлось привыкать к большим объемам работы, от чего страдает семья. "Выходных у меня нет. Работа - 24 часа в сутки. Телефон всегда включен, звонят на него постоянно. Для меня это привычная ситуация. Объемы работы очень большие, но главное, что изменилось – возникло ощущение колоссальной ответственности. Это чувство заставляет постоянно быть в форме", - заявил президент в беседе с журналистами в Крыму. От редакции. Вероятно, именно поэтому жена Президента Людмила Янукович предпочитает жить не вместе с мужем, а в Донецке. Фото profinews.com.ua