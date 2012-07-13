Моника Белучи дала совет женщинам с формами

Моника Белучи, невзирая на свои 47 лет, до сих пор всегда выглядит очень сексуально и соблазнительно. В недавнем интервью журналу The Telegraph итальянская актриса поделилась своими секретами хорошего вкуса. Сексуальная красотка считает, что всегда и везде будет уместно длинное однотонное платье, а, если вы собираетесь на ужин в ресторан, то неплохо было бы его разнообразить какими-нибудь ювелирными украшениями. Также актриса искренне любит кружевные топы, которые, по ее мнению, в сочетании с джинсами смотрятся очень элегантно и в то же время буднично, что позволяет использовать такой лук, как для ланча в первом попавшемся ресторане, так и для жаркой вечеринки. А еще Моника считает, что таким, как она, женщинам с формами лучше придерживаться классического стиля, чтоб не казаться смешно и нелепо в слишком экстравагантных нарядах. Фото story.com.ua