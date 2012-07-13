Шуфрич в ночном клубе встречался с Новинским

Вчера на праздновании 10-летия радио "Эра" журналисты ПЛ наблюдали интересную сцену. Буквально на 5 минут в "Кристал-Холл" прибыл известный российско-украинский олигарх Вадим Новинский. Четыре машины олигарха подъехали прямо под вход. Бизнесмен в окружении охраны подошел к центральному столику, где в компаниии двух девушек сидел Нестор Шуфрич. Они побеседовали минуты две прямо в зале, а потом вышли на улицу, где продолжили разговор. Через 10 минут друзья пожали руки, обнялись, поцеловались и Новинский уехал. О чем разговаривали украинский олигарх №2 и заместитель секретаря СНБО узнать не удалось. Нестор Иванович попросту не берет трубку. Фото Публичные люди