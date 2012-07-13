Модный дом Valentino купил катарский шейх

Всего несколько дней назад модный мир всколыхнула новость о продаже Дома Valentino. Напомним, что основанная в 1959 году дизайнером Валентино Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джаметти и с 2007 года находившаяся под управлением британской инвестиционной компании Permira, марка Valentino была продана за 600 миллионов евро пожелавшему остаться неизвестным инвестиционному фонду. Интрига, однако, длилась недолго. Новым - третьим по счету - хозяином Модного Дома, как стало известно накануне, стала инвестиционная группа правящей династии Катара под названием Mayhoola. Пресс-секретарь Mayhoola так прокомментировал сделку: Компания Valentino всегда была неоспоримым авторитетом в мире моды и совершенно уникальной с творческой точки зрения. В наших планах - долгосрочная перспектива развития марки и полная реализация ее мощного потенциала. Мы считаем, что Valentino - идеальная основа для глобального развития бизнеса в сегменте предметов роскоши.В свою очередь, генеральный директор Valentino Стефано Сасси высказался так: Новые инвесторы помогут бренду полностью реализовать свой потенциал. Помимо Valentivo, Mayhoola также обзавелась лицензией бренда M Missoni, видимо настрившись на построение настоящей модной империи. Известно, что в последние годы предметом вложения инестиций Mayhoola были LVMH, Harrods и Tiffany & Со. Уверены, что впредь от Дома Valentino можно будет ждать не менее ярких успехов, чем прежде, ведь он - под опекой инвестиционной компании, котрой вместе с катарским эмиром Хамадом Беном Халифом АльТани руководит его жена - известная модница и одна из самых влиятельных женщин современности по версии журнала Forbes - Шейха Моза Насер Аль-Миснед. Фото gaganews.com.ua