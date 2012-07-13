Путин привез дочке Медведчука игрушку и цветы

После окончания заседания межгоскомиссии президенты двух стран Украины и России продолжили общение за неформальным ужином в одном из ресторанов Крыма. Трапеза и разговор продлились несколько часов. Но до отлета Владимир Путин заехал к лидеру общественного движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку. Несколько лет назад он возглавлял администрацию тогдашнего президента Леонида Кучмы, так что политики знают друг друга очень хорошо. По данным украинских СМИ, Владимир Путин даже является крестным отцом дочери Медведчука Дарьи, которую он крестил в 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга. Крестной матерью девочки стала Светлана Медведева. Из видеозаписи, которая оказалась в распоряжении Life News, видно, что Путин приехал в гости далеко заполночь. Крестнице президент преподнес букет цветов и плюшевого мишку. Бывший высокопоставленный украинский чиновник встречал Путина вместе со своей семьей на пороге своего роскошного особняка, расположенного на берегу моря в окрестностях Ялты. - Когда мы присмотрели это местечко, здесь были заброшенные виноградники, - рассказывает супруга Медведчука. – А вот видите дом, мы его восстановили. Здесь в свое время останавливались Чехов, Толстой. Он является исторической ценностью. После небольшой экскурсии по дому Путин и Медведчук с семьей прошли на балкон второго этажа, где полакомились фруктами, запивая их шампанским. Фото и видео смотрите здесь