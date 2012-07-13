Энн Хэтэуэй чуть не попала в психбольницу из-за новой прически

С тех пор, как актриса Энн Хэтэуэй остригла свои шикарные локоны ради роли в экранизации романа Виктора Гюго "Отверженные", прошло уже несколько месяцев. Тем не менее, только сейчас она пришла в себя после истерики, которая из-за этого у нее случилась. Когда актрису Энн Хэтэуэй впервые заметили короткостриженной во время прогулки с друзьями тут, она тут же принялась прятать от объективов папарацци свою новую прическу и опускала лицо. Уже тогда было ясно, что актрисе не нравятся такие перемены в собственной внешности. Так, недавно звезда фильма "Дьявол носит Prada" приняла участие в одном из рейтинговых американских ток-шоу. Разумеется, вопросов о недавней смене имиджа избежать было невозможно. Но, похоже, сейчас ей намного легче воспринимать свой новый образ, а также о нем говорить. Актриса призналась, что очень долгое время не могла себя принять с короткими волосами и была в истериках. "Я не думала, что постричься – большая проблема, – рассказывает Энн. – Более того, это была моя идея – отрезать волосы, как это пришлось сделать моей героине. Но потом я вдруг поняла, что их не приклеить обратно. Я была в состоянии пациента психиатрической лечебницы – меня просто невозможно было успокоить!". Фото storystar.ru