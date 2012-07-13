66-летний Девид Линч станет отцом

Американский 66-летний кинорежиссер Дэвид Линч недавно объявил о том, что в скором времени станет отцом в четвертый раз. Злые языки в последнее время утверждали, что режиссер собирается развестись со своей женой Эмили, потому что уже несколько месяцев пара не выходила в свет. А оказывается, они просто не хотели афишировать беремнность Эмили. Пополнение в семье ожидается уже в августе. {-1} Со своей четвертой женой Дэвид познакомился в 2006 году на съемочной площадке фильма “Внутренняя империя”. Закрутился служебный роман, и в 2009-ом пара поженилась. Правда, в отличие от Эмили, у Дэвида уже есть трое детей от предыдущих браков, поэтому будущий ребенок станет первенцем в новой семье Линча. Режиссер был трижды разведен. С первой женой, Пегги Риви, он состоял в браке с 1967 по 1974 год. В 1968 году у супругов родилась дочь Дженнифер. Второй женой режиссера была Мэри Фиск. Она родила Дэвиду сына Остина. Затем Дэвид встретил монтажера Мэри Суини, на которой вскоре женился. Мэри родила ему сына Райли, тем не менее, вскоре режиссер и с ней развелся. С Эмили Линч, по его словам, собирается прожить всю оставшуюся жизнь, поэтому тщательно оберегает покой супруги. Режиссер не хочет, чтобы сплетники обсуждали подробности его личной жизни, поэтому даже пол будущего малыша тщательно скрывают. Фото video.ru