Тело сына Сталлоне обнаружила экономка

Сын актера Сильвестра Сталлоне, также работавший в киноиндустрии, Сэйдж Сталлоне обнаружен мертвым в своем доме в Голливуде. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Смерть Сталлоне-младшего подтвердил и его адвокат. По данным полиции, в доме 36-летнего покойного не обнаружено следов взлома. По одной из версий, тело обнаружила экономка. О причинах смерти ничего не сообщается. Адвокат Сэйджа Сталлоне отметил лишь, что тот был жизнерадостным человеком, увлеченным своей профессией и не склонным к депрессии. Сэйдж Сталлоне работал в киноиндустрии как режиссер, актер, продюсер, сценарист. Он был старшим сыном Сильвестра Сталлоне и его первой жены Саши Чак.