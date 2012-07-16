Эштон Катчер бросил в фотографа стакан

В Анахайме проходил концерт известного кантри-певца Кенни Чесни, куда явился голливудский актер Эштон Катчер — на нем были присущая ковбоям клетчатая рубашка, джинсы, ремень с большой бляхой и, конечно, шляпа. Однако, 34-летний решил, что будет весело, если он бросит в одного из фотографов, поджидавших звезду на выходе, большой бумажный стакан с водой. И он это сделал, после чего поспешил к своей машине, чтобы не сердить еще больше папарацци. Стоит добавить, что на концерте Эштон Катчер был один, а не с актрисой Милой Кунис, с которой в последнее время крутит роман — парочка при этом стойко отвергает это, называя все домыслами, но упорно изо дня в день продолжая появляться вместе в самых разных местах, передает X17Online. Вот как несколько дней назад в Лос-Анджелесе папарацци застали пару, мило воркующих во время совместного обеда в одном из ресторанов — актеры сидели на одной кушетке и флиртовали: Мила постоянно играла с волосами Эштона, а он что-то постоянно шептал актрисе на ушко и целовал ее в щечку.